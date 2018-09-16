Обиженный мужчина поджег дом знакомой в Ростове‐на‐Дону

Рядовая ссора между знакомыми в Ростове-на-Дону закончилась плачевно. Обиженный мужчины поджег дом своей приятельницы. чем причинил ей ущерб на полмиллиона рублей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Пострадавшая обратилась к полицейским с заявлением о поджоге. Сотрудникам уголовного розыска удалось выяснить обстоятельства ЧП. Злоумышленник, напившись, заявился домой к потерпевшей, однако та не впустила пьяного. Тогда отвергнутый решил отомстить. Он пришел к дому женщины, когда в нем никого не было и поджег крышу. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

«Благодаря быстрому приезду пожарных, весь дом не успел сгореть. В результате проведенных мероприятий полицейские установили и задержали ранее судимого за кражу 38-летнего ростовчанина», — рассказали в ведомстве.

На хулигана завели уголовного дела.