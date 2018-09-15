В Мехико бандиты переоделись в марьячи и устроили стрельбу в туристическом районе

В столице Мексики неизвестные переоделись музыкантами марьячи и устроили стрельбу в туристическом районе города, сообщает MVS Noticias.

Инцидент произошел на площади Гарибальди. Отмечается, что преступники приехали на мотоциклах и открыли огонь по людям, после чего скрылись.

В результате происшествия погибли пять человек. Еще семь человек были госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Полиция проводит операцию в районе предполагаемого местонахождения преступников.

Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Монтеррей неизвестные совершили серию нападений на бары.