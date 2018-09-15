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В Мехико бандиты переоделись в марьячи и устроили стрельбу в туристическом районе
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В Мехико бандиты переоделись в марьячи и устроили стрельбу в туристическом районе 

Газета.Ru + ещё 8 7 часов назад
Фото: Depositphotos
В столице Мексики неизвестные переоделись музыкантами марьячи и устроили стрельбу в туристическом районе города, сообщает MVS Noticias.
Инцидент произошел на площади Гарибальди. Отмечается, что преступники приехали на мотоциклах и открыли огонь по людям, после чего скрылись.
В результате происшествия погибли пять человек. Еще семь человек были госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Полиция проводит операцию в районе предполагаемого местонахождения преступников.
Ранее сообщалось, что в мексиканском городе Монтеррей неизвестные совершили серию нападений на бары.
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