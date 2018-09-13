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Клад на миллионы рублей пропал по дороге в Москву
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Клад на миллионы рублей пропал по дороге в Москву 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: СК РФ
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи клада с золотыми монетами, по решению суда переданными из Курска в Москву, в Гохран России. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщил Следственный комитет в своем TamTam-канале.
По версии следствия, некоторое время назад житель Курска обнаружил под деревянным полом частного дома клад — 260 золотых монет Российской империи конца XIX — начала XX века. Приблизительная стоимость клада превышала 3,5 миллиона рублей.
«Монеты поместили в комнату хранения вещественных доказательств ОП-1 УМВД России по городу Курску. В дальнейшем по решению суда ценности были отправлены в Гохран России в Москву. Однако сотрудники Гохрана при вскрытии опечатанной коробки обнаружили в ней вместо ценных монет лишь три гаечных ключа и канцелярский степлер», — говорится в сообщении Следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих историческую, научную, художественную или культурную ценность»).
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