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«Югра» готовится дать бой Тюмени
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«Югра» готовится дать бой Тюмени 

АиФ Югра + ещё 5 38 минут назад
Фото: АиФ Югра
Хоккейный клуб «Югра» 15 сентября проведет первый домашний матч после возвращения в Высшую хоккейную лигу. Соперник у югорчан самый принципиальный — тюменский «Рубин».
Напомним, что в первом матче сезона в Тюмени югорчане уступили в серии буллитов.
На Арене-Югра можно ждать аншлага. В столицу Югры отправятся автобусы с фанатами из всех крупных муниципалитетов региона. Кроме того, в команду вернулся многолетний лидер Игорь Скороходов, что должно придать дополнительную уверенность «Югре», говорят болельщики.
«Очень здорово, когда трибуны на матчах заполнены. Мы для этого и играем», — рассказал Игорь Скороходов накануне в эксклюзивном интервью «АиФ-Югра».
Начало матча в 17.00. В клубе советуют приобретать билеты на игру заранее.
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