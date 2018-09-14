«Югра» готовится дать бой Тюмени

Хоккейный клуб «Югра» 15 сентября проведет первый домашний матч после возвращения в Высшую хоккейную лигу. Соперник у югорчан самый принципиальный — тюменский «Рубин».

Напомним, что в первом матче сезона в Тюмени югорчане уступили в серии буллитов.

На Арене-Югра можно ждать аншлага. В столицу Югры отправятся автобусы с фанатами из всех крупных муниципалитетов региона. Кроме того, в команду вернулся многолетний лидер Игорь Скороходов , что должно придать дополнительную уверенность «Югре», говорят болельщики.

«Очень здорово, когда трибуны на матчах заполнены. Мы для этого и играем», — рассказал Игорь Скороходов накануне в эксклюзивном интервью «АиФ-Югра»

Начало матча в 17.00. В клубе советуют приобретать билеты на игру заранее.