На территории «Самарской Луки» вновь произошло убийство животного

Правоохранители проводят проверку по очередному случаю браконьерства на территории национального парка «Самарская Лука». Убитого кабана на прошлой неделе обнаружили активисты. По информации очевидцев, животное было застрелено из охотничьего карабина. На место происшествия общественники вызвали сотрудников отдела полиции Ставропольского района.

На месте происшествия представители власти составили протокол по факту незаконной охоты. В настоящий момент полицейские проводят проверку, сообщает отдел информации и общественных связей регионального ГУ МВД

Напомним, ранее на замдиректора по охране территории и экологической безопасности заповедника Валерия Овчинникова было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. По данным СУ СКР региона, Овчинников привлекал подчиненных к организации незаконной охоты на диких животных. В начале июня текущего года в Большерязанском лесничестве была обнаружена свалка из отходов скотобойни. Активисты направили обращение в Росприроднадзор.

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