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Серебренникову продлили домашний арест
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Серебренникову продлили домашний арест 

Газета.Ru + ещё 36 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд продлил домашний арест до 19 октября режиссеру Кириллу Серебренникову. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
В суде добавили, что на этот же срок продлен домашний арест в отношении еще одного фигуранта дела — бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.
Ранее стало известно, что срок предварительного следствия по делу о мошенничестве и хищениях в "Седьмой студии" суд продлил до 19 октября.
Серебренников вместе с другими фигурантами дела обвиняется в хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта "Платформа".
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