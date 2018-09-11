Серебренникову продлили домашний арест

Мосгорсуд продлил домашний арест до 19 октября режиссеру Кириллу Серебренникову . Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде добавили, что на этот же срок продлен домашний арест в отношении еще одного фигуранта дела — бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина

Ранее стало известно, что срок предварительного следствия по делу о мошенничестве и хищениях в "Седьмой студии" суд продлил до 19 октября.

Серебренников вместе с другими фигурантами дела обвиняется в хищении 133 млн руб., выделенных на реализацию культурного проекта "Платформа".