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Укравшему полмиллиарда рублей чиновнику сократили срок
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Укравшему полмиллиарда рублей чиновнику сократили срок 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд снизил на два года наказание бывшему главе Росграницы Дмитрию Безделову, осужденному за хищение 500 миллионов рублей. Он выйдет на свободу через три года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда в пятницу, 7 сентября.
«Апелляционным постановлением Мосгорсуда в срок отбытия наказания Безделову зачтен срок его содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета день под арестом за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режим», — пояснил представитель суда.
Адвокат Безделова Борис Кожемякин указал, что его подзащитный находился под арестом четыре года, которые, по решению Мосгорсуда, считаются за шесть.
Таким образом, в заключении бывшему чиновнику осталось провести три года.
29 декабря 2017 года был вынесен приговор Безделову.
По версии следствия и суда, в 2009 году директор Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница) Безделов вместе с жвумя подчиненными — руководителем дирекции по строительству и эксплуатации объектов эОлегом Сенкевичем и начальником управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Данилой Вавиловым — создали преступное сообщество. Как установило следствие, они до 2013 года похищали и легализовали крупные суммы бюджетных средств, выделенных на проектирование, реконструкцию, строительство, оснащение и другое обустройство пунктов пропуска через границу России.
Общая сумма похищенного превысила 490 миллионов рублей.
Сенкевич скрылся от суда и был объявлен в розыск. Вавилов, заключивший сделку со следствием, был осужден к трем годам заключения.
5 апреля 2016 года Италия экстрадировала Безделова в Россию. С 2014 года он находился в международном розыске, пока в октябре того же года его не задержали в римском отеле Palladium Palace.
Безделов ушел с поста главы Росграницы в октябре 2013 года. Решение о его увольнении принял премьер-министр Дмитрий Медведев по результатам проверки деятельности ведомства и материалам правоохранительных органов.
2 февраля 2016 года президент Владимир Путин упразднил Росграницу.
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