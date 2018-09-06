Ещё
Глава СК Белоруссии: фигурантов «дела БелТА» вряд ли ждет суровый приговор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава СК Белоруссии: фигурантов «дела БелТА» вряд ли ждет суровый приговор 

ТАСС 48 минут назад
МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к информации государственного агентства БелТА будет завершено в ближайшее время, фигуранты дела вряд ли будут подвергнуты суровому наказанию. Об этом заявил в четверг председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич в эфире телеканала «Беларусь 1».
"Преступление это не представляющее большой общественной опасности. И, наверное, о суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может", — отметил глава следственного ведомства.
Носкевич предположил, что «расследование по этому делу не затянется». «Просто у нас есть задержка с осмотром всей изъятой техники, и мы готовы к завершающей стадии расследования», — сказал глава СК. По его словам, «те фактические данные, которые мы имеем в ходе расследования, говорят о том, что фигуранты дела понимали, что делают». «Но, к большому сожалению либо безразлично к этому относились, либо осознанно ступили на этот путь», — сказал председатель комитета.
В начале августа Следственный комитет по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбудил дело по части 2 статьи 349 Уголовного кодекса Белоруссии ("Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда"). В качестве подозреваемых по «делу БелТА» проходит восемь журналистов, в том числе, сотрудники белорусского портала Tut.by, информационной компании БелаПАН, корреспондент "Немецкой волны". В соответствии с белорусским законодательством подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.
ТАСС: последние новости
Бывшего мэра Йошкар-Олы приговорили к 10 годам колонии за взятку На Кубани 10 человек предстанут перед судом по делу мошенничестве на 1,1 млрд рублей Тамбовскую агрофирму обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 20 млн рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обвиняемый в отравлении Скрипалей высказался473
Вдова Захарченко выступила с заявлением249
Прилепин внес ясность в мифы вокруг убийства Захарченко111
Россия закроет небо и другие события дня16
Умер Берт Рейнольдс5
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение