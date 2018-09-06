Глава СК Белоруссии: фигурантов «дела БелТА» вряд ли ждет суровый приговор 

МИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к информации государственного агентства БелТА будет завершено в ближайшее время, фигуранты дела вряд ли будут подвергнуты суровому наказанию. Об этом заявил в четверг председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич в эфире телеканала «Беларусь 1».
"Преступление это не представляющее большой общественной опасности. И, наверное, о суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может", — отметил глава следственного ведомства.
Носкевич предположил, что «расследование по этому делу не затянется». «Просто у нас есть задержка с осмотром всей изъятой техники, и мы готовы к завершающей стадии расследования», — сказал глава СК. По его словам, «те фактические данные, которые мы имеем в ходе расследования, говорят о том, что фигуранты дела понимали, что делают». «Но, к большому сожалению либо безразлично к этому относились, либо осознанно ступили на этот путь», — сказал председатель комитета.
В начале августа Следственный комитет по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД, возбудил дело по части 2 статьи 349 Уголовного кодекса Белоруссии ("Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда"). В качестве подозреваемых по «делу БелТА» проходит восемь журналистов, в том числе, сотрудники белорусского портала Tut.by, информационной компании БелаПАН, корреспондент "Немецкой волны". В соответствии с белорусским законодательством подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.