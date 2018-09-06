Глава СК Белоруссии: фигурантов «дела БелТА» вряд ли ждет суровый приговор

"Преступление это не представляющее большой общественной опасности. И, наверное, о суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может", — отметил глава следственного ведомства.

Носкевич предположил, что «расследование по этому делу не затянется». «Просто у нас есть задержка с осмотром всей изъятой техники, и мы готовы к завершающей стадии расследования», — сказал глава СК. По его словам, «те фактические данные, которые мы имеем в ходе расследования, говорят о том, что фигуранты дела понимали, что делают». «Но, к большому сожалению либо безразлично к этому относились, либо осознанно ступили на этот путь», — сказал председатель комитета.