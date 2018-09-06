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Томичка выдумала себе детей и получила маткапитал. Суд вынес приговор
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Томичка выдумала себе детей и получила маткапитал. Суд вынес приговор 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 18 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Резонансная история произошла в Томске. Местная жительница решила видимо подзаработать, и придумала себе детей, чтобы получить материнский капитал. Акты о рождении малышей датированы октябрем 2016 года. При этом поводом для их составления стало заявление подруги обвиняемой, которая якобы присутствовала на родах. Однако в ходе проверки было установлено, что женщина, ставшая «матерью», находилась под стражей, и фактов беременности рождения детей не было зафиксировано.
Несмотря на это, получив свидетельства о рождении детей, новоиспеченная «мать» обратилась в пенсионный фонд и получила единовременную выплату за счет средств материнского капитала в размере 25 тыс. рублей и средства материнского капитала в размере 427,5 тыс. рублей, которые были перечислены на погашение основного долга и уплату процентов по договору займа в одном из кредитных потребительских кооперативов.
Заявительница позже призналась, что не была свидетельницей событий и в загс обратилась по просьбе подруги. В итоге прокурор обратился в суд, требуя признать сертификат на материнский капитал недействительным и взыскать с томички полученные деньги. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме и взыскал с получательницы в пользу Пенсионного фонда сумму материнского капитала в размере 452,5 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото: ФедералПресс / Денис Кочкин
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