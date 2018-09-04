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В Армянске возбудили дело после выброса вредных веществ
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В Армянске возбудили дело после выброса вредных веществ 

Газета.Ru + ещё 21 1 час назад
В крымском Армянске возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами после выброса в атмосферу испарений с завода «Крымский титан», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета по региону.
Уточняется, что в Армянске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе.
"Следственным отделом по городу Красноперекопск… по результатам… процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)", — сообщили в ведомстве.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма.
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