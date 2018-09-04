В Армянске возбудили дело после выброса вредных веществ

Уточняется, что в Армянске было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе.

"Следственным отделом по городу Красноперекопск… по результатам… процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)", — сообщили в ведомстве.