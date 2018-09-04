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Дело об убийстве журналистов в Африке будет расследоваться на более высоком уровне
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Дело об убийстве журналистов в Африке будет расследоваться на более высоком уровне 

Авторадио 2 часа назад
Российские следователи повторно допросили в Центральноафриканской республике водителя российской съёмочной группы, убитой в этой стране. Расследовать гибель трёх журналистов будут на более высоком уровне. Об этом заявила официаьный представитель СКР Светлана Петренко. Сотрудники Следственного комитета ознакомились в ЦАР с материалами уголовного дела, дополнительно осмотрели машину, в которой ехали корреспонденты, а также другие вещественные доказательства. Однако пока так и неясно, к каким предварительным выводам пришли следователи. Петренко лишь сказала, что теперь российские следователи будут теснее взаимодействовать с коллегами из Африки. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в конце июля. Они планировали снять фильм о военной частной компании Вагнера. Официальная версия гибели — ограбление съемочной группы.
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