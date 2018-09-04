СК предъявил обвинение в покушении на жизнь полицейского после ЧП в метро

Подозреваемому в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве предъявили обвинения.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» в центре Москвы неизвестным мужчиной был убит сотрудник полиции. Для поимки преступника был введен план «Сирена». Позднее стало известно о задержании подозреваемого в убийстве.

Как сообщается на сайте СУ СК по Москве, в пятницу, 4 сентября, 42-летнему мужчине, который подозревается в том, что выстрелил в полицейского в столичном метро, было предъявлено обвинение.

Отмечается, что следствие обвиняет задержанного по статье 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов ).

«С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и иные следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, следователи также назначили проведение ряда новых экспертиз.