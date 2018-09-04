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СК предъявил обвинение в покушении на жизнь полицейского после ЧП в метро
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СК предъявил обвинение в покушении на жизнь полицейского после ЧП в метро 

ИД «Собеседник» 28 минут назад
Подозреваемому в убийстве полицейского на станции метро «Курская» в Москве предъявили обвинения.
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в ночь на 3 сентября на станции метро «Курская» в центре Москвы неизвестным мужчиной был убит сотрудник полиции. Для поимки преступника был введен план «Сирена». Позднее стало известно о задержании подозреваемого в убийстве.
Как сообщается на сайте СУ СК по Москве, в пятницу, 4 сентября, 42-летнему мужчине, который подозревается в том, что выстрелил в полицейского в столичном метро, было предъявлено обвинение.
Отмечается, что следствие обвиняет задержанного по статье 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
«С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и иные следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, следователи также назначили проведение ряда новых экспертиз.
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