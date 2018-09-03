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Уголовное дело о загоревшемся в Сочи самолете передали в СК
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Уголовное дело о загоревшемся в Сочи самолете передали в СК 

Газета.Ru + ещё 32 1 час назад
Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился о передаче уголовного дела об аварии самолета в Сочи в Следственный комитет, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА «Новости».
"Бастрыкин поручил передать уголовное дело… для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана юридическая оценка действиям экипажа и других профильных служб", — сказала Петренко.
Отмечается, что следователи провели допрос членов экипажа самолета, сотрудников аэропорта и наземных служб, а также ряда пассажиров, которые находились на борту авиалайнера. Был назначен ряд судебных экспертиз для установления подробностей произошедшего. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых — ошибка плота, погодные условия и действия наземных служб.
Ранее пассажир загоревшегося в Сочи самолета раскрыл подробности посадки.
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