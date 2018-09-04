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В Обнинске умерла третья пострадавшая при обрушении балкона
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В Обнинске умерла третья пострадавшая при обрушении балкона 

РИА Новости + ещё 24 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Третья пострадавшая при обрушении балкона общежития в Обнинске в Калужской области скончалась во вторник, сообщила РИА Новости представитель управления СК по региону.
Первого сентября в одном из общежитий Обнинска обрушилось металлическое ограждение балкона, на котором находились мужчина и две женщины. Мужчина скончался на месте. Женщины были госпитализированы, одна из них скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
"Сегодня в больнице скончалась третья пострадавшая", — сказала собеседница.
Ранее сообщалось, что люди упали с высоты четвертого этажа. По словам собеседницы, экспертиза определит, почему полученные травмы оказались смертельными.
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