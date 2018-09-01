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В СКР назвали версии аварийной посадки самолета в Сочи
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В СКР назвали версии аварийной посадки самолета в Сочи 

Rambler News Service + ещё 71 1 час назад
Фото: Москва24
Следствие рассматривает несколько версий произошедшей в Сочи аварийной посадки самолета Utair, в том числе, ошибку пилота, погодные условия и действия наземных служб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
«Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что назначен ряд судебных экспертиз, а также идет выемка необходимой документации в аэропортах «Сочи», «Внуково» и в других организациях авиакомпании Utair.
СКР возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
На борту воздушного судна находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. Из них 18 человек пострадали, в том числе, трое детей.
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