В СКР назвали версии аварийной посадки самолета в Сочи

Следствие рассматривает несколько версий произошедшей в Сочи аварийной посадки самолета Utair, в том числе, ошибку пилота, погодные условия и действия наземных служб. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

«Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств преступления», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что назначен ряд судебных экспертиз, а также идет выемка необходимой документации в аэропортах «Сочи», «Внуково» и в других организациях авиакомпании Utair

СКР возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

На борту воздушного судна находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа. Из них 18 человек пострадали, в том числе, трое детей.