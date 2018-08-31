Чемодан с телом девушки обнаружили возле забора по аллее Кремлевских Курсантов в Москве

«31 августа 2018 года на участке местности вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов на юго-востоке Москвы прохожими был обнаружен чемодан, в котором лежало тело девушки на вид 18-25 лет», — сказала Иванова.

По ее словам, при визуальном осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного управления по городу Москве. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключила спикер.

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