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На российском оборонном заводе прогремел взрыв
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На российском оборонном заводе прогремел взрыв 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
В Нижегородской области взорвался и загорелся оборонный завод. Об этом РИА Новости сообщил собеседник в местных экстренных службах.
По его словам, взрыв прогремел на дзержинском заводе имени Свердлова, а именно в цехе, где производят взрывчатое вещество аммонал. В результате инцидента погибли трое человек, столько же пострадали, а еще трое могут находиться под завалами.
Между тем поиску пропавших людей мешает возникший после взрыва пожар. Его площадь составляет примерно 100 квадратных метров. В настоящее время пожарные стараются его ликвидировать.
Завод имени Свердлова, базовое предприятие боеприпасной отрасли России, был основан в Дзержинске еще в 1916 году. Кроме производства оборонной продукции и взрывчатых веществ, в том числе октогена и гексогена, предприятие занимается машиностроением, а также созданием промышленной химии.
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