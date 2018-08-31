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Банда «АУЕ» устроила новый дебош
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Банда подростков «АУЕ» в Петербурге устроила новый дебош 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Банда подростков «АУЕ» в ночь на пятницу выломала шлагбаум и пыталась вскрыть дверь аптеки у Таврического сада в центре Санкт-Петербурга.
В частности, местные жители сообщили, что подростки пытались взломать дверь аптеки на перекрестке Суворовского проспекта и Кирочной улицы. Им это не удалось, и они удалились, по-прежнему громко выкрикивая что-то нецензурное.
Кроме того, из видео, снятого местными жителями, становится понятно, что до этого юные вандалы успели посетить один из закрытых дворов или парковку и отломать шлагбаум. Именно его несет один из подростков на видео, сообщает «Пятый канал».
На днях стало известно о банде подростков «АУЕ», которые избивают людей в центре Петербурга. Жертвами нападений подростков только за одну ночь стали 16 человек. По факту нападений возбуждены уголовные дела.
В четверг в Смольнинском районном суде Петербурга была избрана мера пресечения троим подросткам, задержанным по делам об избиении людей в Таврическом саду. Они пробудут в СИЗО до конца октября.
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