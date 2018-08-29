На особняк экс-главы кассационного суда Армении напали люди с автоматами

На особняк бывшего председателя кассационного суда Армении Армана Мкртумяна напали люди, вооруженные автоматами, передает РИА «Новости»

"Двадцать восьмого августа, трое вооруженных автоматами людей в масках проникли в особняк бывшего председателя Кассационного суда Армана Мкртумяна в селе Дзорахбюр (в 16 километрах от Еревана). В это время в доме находились сам Мкртумян и члены его семьи", — сказала Трузян.

По предварительным данным, вооруженные люди открыли беспорядочный огонь.

Один из нападавших был обезврежен и задержан. СК по Котайкской области возбудило уголовное дело по статьям «разбойное нападение» и «незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов».

Отмечается, что Мкртумян занимал пост главы Кассационного суда с 2008 по 2018 годы.