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На особняк экс-главы кассационного суда Армении напали люди с автоматами
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На особняк экс-главы кассационного суда Армении напали люди с автоматами 

Газета.Ru 43 минуты назад
На особняк бывшего председателя кассационного суда Армении Армана Мкртумяна напали люди, вооруженные автоматами, передает РИА «Новости».
Как сообщил советник главы Следственного комитета страны Сона Трузян, в результате инцидента есть пострадавшие.
"Двадцать восьмого августа, трое вооруженных автоматами людей в масках проникли в особняк бывшего председателя Кассационного суда Армана Мкртумяна в селе Дзорахбюр (в 16 километрах от Еревана). В это время в доме находились сам Мкртумян и члены его семьи", — сказала Трузян.
По предварительным данным, вооруженные люди открыли беспорядочный огонь.
Один из нападавших был обезврежен и задержан. СК по Котайкской области возбудило уголовное дело по статьям «разбойное нападение» и «незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов».
Отмечается, что Мкртумян занимал пост главы Кассационного суда с 2008 по 2018 годы.
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