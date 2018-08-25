Украинского экс-посла поймали на пьяной езде

Бывший посол Украины в Вашингтоне Александр Моцик в нетрезвом состоянии управлял автомобилем Ford в Киеве, сообщают украинские СМИ.
По сведениям киевского портала «Информатор», Ford Kuga, за рулем которого находился бывший украинский дипломат, в ночь на субботу ехал по кругу на площади Шевченко против движения.
На камеру Моцик отрицал, что он употреблял алкоголь, однако правоохранители утверждали, что водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Экс-посол отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови и проехать на медосвидетельствование.
Правоохранители составили на нарушителя административный протокол по факту управления транспортным средством в пьяном виде. После этого Моцика отправили домой на такси, а автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.