Полицейский застрелил попутчика в патрульной машине

По версии следствия, старшина полиции на почве личных неприязненных отношений произвел из табельного пистолета «ПМ» один выстрел в голову потерпевшего. Преступление было совершено на окраине аула Каменномост.

Молодой человек с ранением был доставлен в больницу, но скончался там, не приходя в сознание.

Полицейский взят под стражу.

Информагентство «Регион Онлайн» называет имена подозреваемого и погибшего: сотрудник полиции — 29-летний Самат Луов, потерпевший — 28-летний Алим Казиев. Инцидент произошел днем 19 августа.

По данным издания, полицейский привез в больницу Карачаевска мужчину с огнестрельным ранением. Луов сразу признался, что выстрел произведен из его табельного пистолета. По словам полицейского, в тот день он ехал за рулем своего служебного автомобиля и увидел на обочине дороги голосующего мужчину. Им и был Алим Казиев. Правоохранитель решил подвезти голосующего, они спокойно разговаривали, а потом полицейский остановил машину и вышел в туалет. Когда Луов вернулся, то, по его утверждению, увидел, что попутчик нашел его табельное оружие и играет с ним. Сотрудник полиции уверяет, что пытался отнять у Казиева оружие, и в этот момент тот сам нечаянно нажал на курок.

Луов, поняв, что произошло, сел за руль и отвез пострадавшего в больницу, но медики не смогли спасти молодого человека. Вечером он скончался.

Родственники погибшего Алима Казиева рассказали другую версию: молодой человек был дома, внезапно за ним заехал Луов, посадил в машину и куда-то увез. Спустя некоторое время родные получили известие о гибели Казиева. Они утверждают, что полицейский приехал к ним домой пьяным.

В МВД начали собственную проверку случившегося. Если вина полицейского будет доказана, то он будет уволен, а его непосредственных руководителей могут привлечь к строгой дисциплинарной ответственности.