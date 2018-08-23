На популярном морском курорте произошла волна убийств

Полиция зафиксировала в крупном туристическом городе Мексики серию умышленных убийств.

На улице популярного курортного города в Мексике Канкун было найдено восемь мертвых лет. Об этом сообщает Fox News с отсылкой на прокуратуру города.

Первые трупы мужчины и женщины были обнаружены еще в понедельник 20 августа в припаркованном на одной из центральных улиц такси около крупного торгового центра. Водитель автомобиля успел скрыться с места преступления до прибытия правоохранителей.

Еще двое тел были расчленены и расфасованы по пакетам. Несколько человек были застрелены.

Отмечается, что ни один из трупов не был обнаружен на пляже или на территориях гостиниц.

В настоящий момент полиция выясняет, кто стоит за совершением преступлений. Идет сбор улик.

В апреле в Канкуне произошла схожая ситуация. Тогда в течение 36 часов в курортном городе было зафиксировано 36 убийств.