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На популярном морском курорте произошла волна убийств
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Племянница Скрипаля предположила, что он мертв
Племянница Скрипаля предположила, что он мертв

На популярном морском курорте произошла волна убийств 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: Cindy Miller Hopkins , DanitaDel , Globallookpress
Полиция зафиксировала в крупном туристическом городе Мексики серию умышленных убийств.
На улице популярного курортного города в Мексике Канкун было найдено восемь мертвых лет. Об этом сообщает Fox News с отсылкой на прокуратуру города.
Первые трупы мужчины и женщины были обнаружены еще в понедельник 20 августа в припаркованном на одной из центральных улиц такси около крупного торгового центра. Водитель автомобиля успел скрыться с места преступления до прибытия правоохранителей.
Еще двое тел были расчленены и расфасованы по пакетам. Несколько человек были застрелены.
Отмечается, что ни один из трупов не был обнаружен на пляже или на территориях гостиниц.
В настоящий момент полиция выясняет, кто стоит за совершением преступлений. Идет сбор улик.
В апреле в Канкуне произошла схожая ситуация. Тогда в течение 36 часов в курортном городе было зафиксировано 36 убийств.
Государственный департамент США уже опубликовал памятку, в которой советует туристам «проявлять большую осторожность в Мексике из-за преступности».
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