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Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрыва
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В Берлине задержали россиянина по подозрению в подготовке теракта 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: Reuters
В Берлине по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки задержан 31-летний гражданин России, сообщили в среду в генпрокуратуре ФРГ.
"Генпрокуратура сегодня на основании ордера на арест от 9 августа 2018 года распорядилась о задержании 31-летнего гражданина России Магомеда-Али С. Оно было произведено спецподразделением федеральной уголовной полиции и берлинской уголовной полиции. Кроме того, была обыскана квартира подозреваемого", — говорится в пресс-релизе, распространенном в среду.
В документе указано, что задержанный "подозревается в подготовке тяжкого преступления против государства и подготовке преступления с использованием взрывчатых веществ".
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