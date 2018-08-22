Ещё
Появились новые данные о задержанном в Берлине россиянине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появились новые данные о задержанном в Берлине россиянине 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Задержанный в Берлине россиянин Магомед-Али С., которого подозревают в подготовке теракта с использованием взрывчатки, — «исламист из Чечни». Об этом в среду, 22 августа, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.
По сведениям издания, мужчина вместе со своим предполагаемым подельником Клементом Б. ходил в ту же мечеть в берлинском районе Моабит, что и выходец из Туниса Анис Амри, протаранивший толпу на рождественском базаре в немецкой столице в конце 2016 года. Были ли они знакомы, не уточняется. Как отмечает газета, скорее всего, Амри ничего не знал о планах мужчин.
Магомеда-Али С. задержали в столице Германии 22 августа этого года. Сотрудники правоохранительных органов уже обыскали квартиру подозреваемого.
Прокуратура распространила пресс-релиз, в котором рассказала, что мужчине 31 год, он гражданин России. Следствие считает, что Магомед-Али С. хранил у себя взрывчатое вещество (пероксид ацетона) и еще в 2016 году готовил теракт вместе с арестованным во Франции исламистом Клементом Б.
19 декабря 2016-го Анис Амри совершил теракт, в результате которого погибли 12 человек, еще 48 пострадали. Нападавшего объявили в розыск, позднее он был убит в Милане в перестрелке с итальянской полицией.
Последние новости
Раскрыт тайный страх моделей-гомосексуалов Обвинившую Вайнштейна в изнасиловании актрису обвинили в изнасиловании ребенка Овца упала с неба и чуть не убила подростка
Комментарии  Ещё 71 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата восстания на Украине94
Голая блондинка привела к отставке59
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире10
Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе47
Кого из российских звезд убил СПИД15
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
01:11
Бледанс объяснила решение сделать ЭКО
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение