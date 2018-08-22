В «Петербургском метрополитене» идет обыск 

В управлении метрополитена Санкт-Петербурга проходят обыски. Следственные действия проводит ФСБ в рамках расследования дела о мошенничестве.
Следственные действия в ГУП «Петербургский метрополитен» проводятся по уголовному делу о поставках контрафакта для нужд предприятия, сообщила пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оперативники обыскивают офисы ГУПа и компаний-подрядчиков, а также квартиры фигурантов расследования.
Как писал News.ru, главный специалист РКК «Энергия» Олег Пыльнев признал свою вину в полном объеме. Он является одним из трёх фигурантов дела о махинациях в структуре Роскосмоса.
Пыльнев заявил в Бабушкинском суде Москвы, где слушается дело, что раскаивается и просит отпустить его под подписку о невыезде. Он также дал показания на других фигурантов дела, сообщает ТАСС. В итоге суд отправил его под домашний арест до 16 октября.
Как ранее писал News.ru, бывший заместитель генерального директора РКК «Энергия» Алексей Белобородов отказался признавать вину. Он и двое его подчинённых были задержаны 19 августа. Всем троим предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Расследование ведётся при содействии сотрудников Управления «П» ФСБ России.