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Решена судьба миллиардов Захарченко
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Миллиарды Захарченко обратили в доход государства 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко сообщил, что все имущество обвиняемого и его близких обращено в доход государства.
«Исполнительное производство завершено. Все имущество обращено в доход государства», — сказал юрист, передает «Интерфакс».
Ранее адвокаты Захарченко подали жалобу в Верховный суд России о неправомерности конфискации у него 9 млрд рублей и квартир. До этого СК сообщал, что более 9 млрд рублей, изъятых у Захарченко, были перечислены в бюджет России.
Полковника Захарченко задержали в сентябре 2016 года, в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей. Он обвиняется в нескольких эпизодах взяток.
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