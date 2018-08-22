Решена судьба миллиардов Захарченко

Миллиарды Захарченко обратили в доход государства

«Исполнительное производство завершено. Все имущество обращено в доход государства», — сказал юрист, передает «Интерфакс».

Ранее адвокаты Захарченко подали жалобу в Верховный суд России о неправомерности конфискации у него 9 млрд рублей и квартир. До этого СК сообщал, что более 9 млрд рублей, изъятых у Захарченко, были перечислены в бюджет России.

Полковника Захарченко задержали в сентябре 2016 года, в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей. Он обвиняется в нескольких эпизодах взяток.