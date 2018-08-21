В ЛНР поймали украинского военного преступника

Ополченцы Луганской народной республики задержали украинского командира из батальона нацполиции «Луганск-1» Николая Жиганова, сообщают украинские СМИ.

Жиганов был задержан на территории ЛНР, сообщает «Информационное сопротивление». Ополченцы поймали уроженца Луганска в ходе мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к дестабилизации общественно-политической обстановки на территории ЛНР.

Украинский силовик обвиняется в командовании карательным батальоном, который постановлением Народного совета ЛНР признан террористической организацией, говорится в сообщении. В то же время украинские журналисты называют Жиганова «командиром роты батальона „Луганск-1“.

В свою очередь, в нацполиции заявили, что Жиганов находится на подконтрольной Украине территории, на одной из баз НПУ в Луганской области.

В 2017 году министерство внутренних дел ЛНР объявило Николая Жиганова в розыск по подозрению в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством, изнасиловании, грабеже, разбое и других преступлениях.