В ЛНР поймали украинского военного преступника 

Ополченцы Луганской народной республики задержали украинского командира из батальона нацполиции «Луганск-1» Николая Жиганова, сообщают украинские СМИ.
Жиганов был задержан на территории ЛНР, сообщает «Информационное сопротивление». Ополченцы поймали уроженца Луганска в ходе мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к дестабилизации общественно-политической обстановки на территории ЛНР.
Украинский силовик обвиняется в командовании карательным батальоном, который постановлением Народного совета ЛНР признан террористической организацией, говорится в сообщении. В то же время украинские журналисты называют Жиганова «командиром роты батальона „Луганск-1“.
В свою очередь, в нацполиции заявили, что Жиганов находится на подконтрольной Украине территории, на одной из баз НПУ в Луганской области.
В 2017 году министерство внутренних дел ЛНР объявило Николая Жиганова в розыск по подозрению в убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством, изнасиловании, грабеже, разбое и других преступлениях.
До войны на востоке Украины Жиганов 12 лет проработал в Октябрьском райотделе Луганского городского управления ГУМВД, занимал должность заместителя начальника отдела участковых инспекторов милиции.