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Ученый из Новочеркасска Темирев не признает вину по делу о госизмене
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Ученый из Новочеркасска Темирев не признает вину по делу о госизмене 

ТАСС 53 минуты назад
МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Доктор технических наук из Новочеркасска Алексей Темирев отвергает обвинение по уголовному делу о государственной измене, сообщила ТАСС адвокат ученого Анна Полозова.
"Мой подзащитный вину в инкриминируемом преступлении не признает", — сказала защитник, отказавшись раскрыть фабулу обвинения в связи с наличием в материалах грифа «секретно».
Лефортовский суд Москвы 19 июля санкционировал арест ученого Темирева по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ) на два месяца. Детали уголовного дела в суде не уточняются в связи с наличием в материалах грифа «секретно». Мосгорсуд во вторник признал законным арест ученого.
64-летнему ученому грозит до 20 лет лишения свободы. Согласно данным из открытых источников, Алексей Темирев является руководителем Малого инновационного предприятия «Мехатроника» и учредителем конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы». Темирев занимался исследованиями в области электричества и запатентовал несколько изобретений, в том числе для нужд кораблей и подводных лодок.
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