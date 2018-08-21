Ученый из Новочеркасска Темирев не признает вину по делу о госизмене

"Мой подзащитный вину в инкриминируемом преступлении не признает", — сказала защитник, отказавшись раскрыть фабулу обвинения в связи с наличием в материалах грифа «секретно».

Лефортовский суд Москвы 19 июля санкционировал арест ученого Темирева по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ) на два месяца. Детали уголовного дела в суде не уточняются в связи с наличием в материалах грифа «секретно». Мосгорсуд во вторник признал законным арест ученого.

64-летнему ученому грозит до 20 лет лишения свободы. Согласно данным из открытых источников, Алексей Темирев является руководителем Малого инновационного предприятия «Мехатроника» и учредителем конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы». Темирев занимался исследованиями в области электричества и запатентовал несколько изобретений, в том числе для нужд кораблей и подводных лодок.