Что известно о нападении на полицейских в Москве

В центре Москвы неизвестный совершил нападение на двух полицейских. В результате один из сотрудников правоохранительных органов получил ранение. Полицейские открыли ответный огонь и обезоружили нападавшего. Он доставлен в больницу. В Следственном комитете подчеркнули, что мужчина открыл стрельбу «беспричинно».

В центре Москвы неизвестный мужчина совершил нападение на полицейских. Об этом говорится в сообщении Главного следственного управления СК России

«По версии следствия, 23 августа 2018 года вечером мужчина, двигаясь по переулку Сивцев Вражек в городе Москве, беспричинно открыл стрельбу в сторону сотрудников полиции, проходивших мимо, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей», — заявили в ведомстве.

В ответ на стрельбу сотрудники полиции применили табельное оружие. Нападавший был обезоружен и доставлен в больницу с ранением. Один из полицейских был ранен в ногу, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.

«Пострадавшему полицейскому оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в СК.

По данным агентства РИА Новости, нападавшим оказался 31-летний уроженец Кабардино-Балкарии . Причины нападения пока не установлены.

«Это уроженец КБР 1987 года рождения», — заявил источник агентства в правоохранительных органах.

Собеседник ТАСС уточнил, что нападавший был уроженцем одного из сёл Баксанского района республики. По предварительной информации, его звали Ренат Кунашев.

О состоянии его здоровья поступают разные данные. Ряд источников сообщили, что мужчина скончался, другие утверждают, что его оперируют в реанимации.

«Услышал три хлопка»

По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК России. На месте происшествия работают следователи.

Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, полицейские, на которых было совершено нападение, являются сотрудниками полка по охране дипломатических представительств.

Инцидент произошёл недалеко от здания Министерства иностранных дел России . Также в непосредственной близости от места происшествия расположены посольства ряда зарубежных стран.

Как сообщает ТАСС, после инцидента переулок полностью перекрыт. По данным корреспондента агентства, сотрудники полиции и люди в штатском с фонарём проверяют припаркованные автомобили. Отмечается, что мужчина вёл стрельбу из полуавтоматического пистолета.

«Сначала он приставал к сотрудникам полиции. После этого неожиданно выхватил полуавтоматический пистолет и начал стрелять в полицейских», — рассказал он.

Очевидцы рассказали ТАСС, что слышали несколько выстрелов.

«Я находился в доме 43, услышал три хлопка. Позже я понял, что это полицейские перестреливаются с напавшим на них мужчиной», — рассказал один из очевидцев.

Другой свидетель событий сообщил, что в момент стрельбы ехал по переулку.

«Я услышал два выстрела. Потом увидел лежащего на асфальте в мужчину в штатском», — добавил он.

Нападения на сотрудников полиции

С начала месяца зафиксировано несколько случаев попыток нападения на полицейских. Так, 12 августа двое сотрудников полиции получили ранения, когда пытались задержать мужчину, подозреваемого в краже. Один из полицейских после нападения оказался в реанимации.

20 августа серия атак на сотрудников правоохранительных органов произошла в Чечне

В ходе одного из инцидентов двое неизвестных попытались проникнуть на территорию ОМВД России по Шалинскому району Чеченской Республики и нанесли ранения двум полицейским, находящимся на службе.

Другой инцидент произошёл возле населённого пункта Мескер-Юрт Шалинского района. Там неизвестный совершил самоподрыв рядом с полицейскими.

Кроме того, был совершён наезд на сотрудника на сотрудников дорожно-постовой службы ГИБДД . Злоумышленников нейтрализовали сотрудники полиции.

По словам министра Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, в нападении на полицейских участвовали несовершеннолетние, младшему из которых было 11 лет.

«Самому старшему из тех, кто сбивал сотрудников ДПС, было 17 неполных лет, самым младшим из преступников, по поступающим сейчас сведениям, было 11 лет», — сказал он.

В то же время собеседник ТАСС в правоохранительных органах опроверг взаимосвязь между инцидентами в Чечне и Москве.

«Данные нападения на сотрудников МВД не связаны между собой», — подчеркнул он.

22 августа в подмосковном городе Клин мужчина ранил двух сотрудников полиции в ходе задержания.