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В Ростове борец с коррупцией сам погорел за взятке
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В Ростове-на-Дону борец с коррупцией сам погорел за взятке 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший начальник антикоррупционного отдела службы судебных приставов в Ростове-на-Дону обвиняется в вымогательстве крупной взятки у одного проштрафившихся чиновников. Пристав теперь рискует отправиться за решётку на 8 лет.
Бывший борец с коррупцией был уличён в вымогательстве крупной взятки у одного из госслужащих, которому в случае служебной проверки грозило увольнение.
«Преступный умысел бывшему руководителю ССП не удалось довести до конца по независящим от него причинам», — пишет во вторник «Регион online» со ссылкой на прокуратуру Ростовской области.
В ведомстве добавили: следственные органы предоставили достаточно доказательств вины подозреваемого, ввиду чего возбуждено уголовное дело.
Напомним, взяточничестве остаются распространенным обвинением в ходе уголовного преследования местных чиновников на юге России. Ранее главу дагестанского территориального фонда обязательного медицинского страхования заподозрили в особо крупном мошенничестве. По сообщению следствия, участниками преступного сообщества в Дагестане с 2010 года было похищено более 210 млн рублей.
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