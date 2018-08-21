В Ростове борец с коррупцией сам погорел за взятке

В Ростове-на-Дону борец с коррупцией сам погорел за взятке

Бывший начальник антикоррупционного отдела службы судебных приставов в Ростове-на-Дону обвиняется в вымогательстве крупной взятки у одного проштрафившихся чиновников. Пристав теперь рискует отправиться за решётку на 8 лет.

Бывший борец с коррупцией был уличён в вымогательстве крупной взятки у одного из госслужащих, которому в случае служебной проверки грозило увольнение.

«Преступный умысел бывшему руководителю ССП не удалось довести до конца по независящим от него причинам», — пишет во вторник «Регион online» со ссылкой на прокуратуру Ростовской области.

В ведомстве добавили: следственные органы предоставили достаточно доказательств вины подозреваемого, ввиду чего возбуждено уголовное дело.