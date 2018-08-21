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Племянника экс-президента Армении Саргсяна объявили в международный розыск
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Племянника экс-президента Армении Саргсяна объявили в международный розыск 

РИА Новости 3 часа назад
ЕРЕВАН, 21 авг — РИА Новости. Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Нарек Саргсян объявлен в международный розыск, правоохранительные органы страны ведут его поиски в сотрудничестве с Интерполом, сказал во вторник журналистам глава полиции республики Валерий Осипян.
Саргсян был объявлен в розыск в рамках уголовного дела о хранении оружия, наркотиков и мошенничестве, также он обвиняется по статье «похищение человека». Согласно материалам дела, в августе 2017 года в подвал дома Нарека Саргсяна насильно доставили предпринимателя, желавшего открыть в Ереване ночной клуб, где его избили, требуя отказаться от этой идеи. В полиции утверждают, что сам Саргсян пытал мужчину и угрожал ему пистолетом. Затем, по данным ведомства, бизнесмена доставили в принадлежащий племяннику экс-президента салон по обслуживанию грузовиков, где вновь избили и отпустили лишь тогда, когда тот пообещал не заниматься клубным бизнесом.
"Нарек Саргсян объявлен в международный розыск, мы сотрудничаем с центральным бюро Интерпола. Позвольте не сообщать детали, но мне кажется, что скоро он окажется в поле нашего зрения", — сказал Осипян на пресс-конференции.
Ранее в розыск объявлены также брат экс-президента Левон Саргсян и его племянница в рамках уголовного дела по статьям «незаконное обогащение» и «представление ложных сведений в декларациях или сокрытие подлежащих декларированию данных».
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