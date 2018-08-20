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В МВД объяснили жесткое задержание мужчины в Домодедово
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В МВД объяснили жесткое задержание мужчины в Домодедово 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
В управление на Транспорте МВД России по ЦФО прокомментировали инцидент в аэропорту Домодедово, где полицейские применили силу при задержании нетрезвого гражданина.
«Гражданин, находясь в общественном месте, с явными признаками алкогольного опьянения выражался нецензурной бранью и вел себя вызывающе. В ходе проверки сотрудниками полиции документов у гражданина последний вырвал свой паспорт из рук полицейского, оскорбил его в присутствии окружающих, продолжая нецензурно выражаться в адрес сотрудника», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
В сообщении отмечено, мужчина отказался добровольно проследовать в отдел полиции, и сотрудники применили к нему физическую силу, заключив нарушителя в наручники. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве (ч.2 с.20.1 КоАП).
Задержанным оказался житель Мытищ 1974 года рождения. Мужчина планировал вылететь в Симферополь.
В УТ МВД России по ЦФО добавили, что руководством «назначена служебная проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции при задержании гражданина, в том числе в части применения ими физической силы и спецсредств».
Ранее следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР начали доследственную проверку после публикации в Сети видео инцидента с сотрудниками полиции, которые скрутили мужчину в Домодедово.
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