В МВД объяснили жесткое задержание мужчины в Домодедово

В управление на Транспорте МВД России по ЦФО прокомментировали инцидент в аэропорту Домодедово , где полицейские применили силу при задержании нетрезвого гражданина.

«Гражданин, находясь в общественном месте, с явными признаками алкогольного опьянения выражался нецензурной бранью и вел себя вызывающе. В ходе проверки сотрудниками полиции документов у гражданина последний вырвал свой паспорт из рук полицейского, оскорбил его в присутствии окружающих, продолжая нецензурно выражаться в адрес сотрудника», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

В сообщении отмечено, мужчина отказался добровольно проследовать в отдел полиции, и сотрудники применили к нему физическую силу, заключив нарушителя в наручники. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве (ч.2 с.20.1 КоАП).

Задержанным оказался житель Мытищ 1974 года рождения. Мужчина планировал вылететь в Симферополь

В УТ МВД России по ЦФО добавили, что руководством «назначена служебная проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции при задержании гражданина, в том числе в части применения ими физической силы и спецсредств».