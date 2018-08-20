Экс-замдиректора РКК «Энергия» оставлен в СИЗО 

Обвиняемый в мошенничестве экс-замдиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов арестован до 16 октября. Такое решение принял Бабушкинский районный суд Москвы.
«Ходатайство следователя подлежит частичному удовлетворению, установить срок ареста для Белобородова до 16 октября», — цитирует ТАСС судью.
Следствие просило установить срок содержания под стражей на день длиннее, до 17 октября.
Как писал News. ru, Алексей Белобородов не признал вину.
19 августа стало известно, что Следственный комитет задержал заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия» (занимается разработкой и производством ракет «Союз» и космических грузовиков «Прогресс») Белобородова и двоих его подчиненных. Всем троим предъявили обвинение в покушении на мошенничество (ч. 1 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование ведётся при содействии сотрудников Управления «П» ФСБ России.