Экс-замдиректора РКК «Энергия» оставлен в СИЗО

«Ходатайство следователя подлежит частичному удовлетворению, установить срок ареста для Белобородова до 16 октября», — цитирует ТАСС судью.

Следствие просило установить срок содержания под стражей на день длиннее, до 17 октября.

Как писал News. ru, Алексей Белобородов не признал вину.