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В Чечне налетчики с ножами напали на отдел полиции
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В Чечне налетчики с ножами напали на отдел полиции 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двое неизвестных пытались проникнуть на территорию отделения МВД по Шалинскому району Чечни, они были вооружены ножами. Об этом в понедельник, 20 августа, в пресс-службе республиканского управления МВД сообщили ТАСС.
Двое полицейских получили ранения.
«Ответным огнем нападавшие были уничтожены», — говорится в сообщении полиции.
27 июля в Москве получил ножевые ранения полицейский, охранявший здание посольства Словакии. Через два дня подозреваемый был задержан, его направят на судебно-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, им оказался 17-летний уроженец Чечни, однако официальных комментариев по этому поводу не поступало.
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