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Член «Правого сектора» получил реальный срок в России
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В России члена «Правого сектора» приговорили к колонии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: flickr.com
Участник запрещенной в России организации "Правый сектор", гражданин Украины Роман Терновский был осужден в России на 2 года 3 месяца колонии за экстремизм. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
По данным следствия, Терновский участвовал в акциях, "направленных против интересов России", организовывал на Украине изготовление и распространение атрибутики с символикой "Правого сектора", неоднократно участвовал в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины.
Также в ведомстве заявили, что осужденный на своей странице в фейсбуке осуществлял пропаганду деятельности "Правого сектора", в том числе среди лиц, проживающих на территории России.
В 2017 году сообщалось, что Терновский был задержан в Ростовской области.
Националистическое объединение "Правый сектор" признано террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России.
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