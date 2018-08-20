Член «Правого сектора» получил реальный срок в России

Участник запрещенной в России организации "Правый сектор", гражданин Украины Роман Терновский был осужден в России на 2 года 3 месяца колонии за экстремизм. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
По данным следствия, Терновский участвовал в акциях, "направленных против интересов России", организовывал на Украине изготовление и распространение атрибутики с символикой "Правого сектора", неоднократно участвовал в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины.
Также в ведомстве заявили, что осужденный на своей странице в фейсбуке осуществлял пропаганду деятельности "Правого сектора", в том числе среди лиц, проживающих на территории России.
В 2017 году сообщалось, что Терновский был задержан в Ростовской области.
Националистическое объединение "Правый сектор" признано террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России.