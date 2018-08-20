Суд оставил сестер Хачатурян под арестом

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщает РИА "Новости".

Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома в Москве . В убийстве подозревают его дочерей, трех сестер Хачатурян.

"Суд постановил: решение Останкинского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — постановила судья Валентина Лобочкина.

7 августа сторона защиты подала апелляционную жалобу в Останкинский суд по всем трем материалам.

Ранее сообщалось, что все сестры Хачатурян дали развернутые признательные показания следователю.