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Суд оставил сестер Хачатурян под арестом
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Суд оставил сестер Хачатурян под арестом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на арест сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщает РИА "Новости".
Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома в Москве. В убийстве подозревают его дочерей, трех сестер Хачатурян.
"Суд постановил: решение Останкинского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — постановила судья Валентина Лобочкина.
7 августа сторона защиты подала апелляционную жалобу в Останкинский суд по всем трем материалам.
Ранее сообщалось, что все сестры Хачатурян дали развернутые признательные показания следователю.
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