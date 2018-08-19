СК проверит инцидент с избиением школьницы на Урале

Следственный комитет России по Свердловской области организовал доследственную проверку по факту избиения школьницы в городе Верхняя Салда. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК по региону.

Драка произошла в среду, 15 августа. Как сообщили очевидцы, девушка избила одноклассницу прямо на глазах у прохожих. Она вцепилась своей жертве в волосы и завалила ее на землю. Приятельница агрессивной девушки снимала происходящее на камеру мобильного телефона.

Теперь следователи планируют опросить участников конфликта и постараются определить причины произошедшего, а также тяжесть вреда, причиненного здоровью девочки.