СК проверит инцидент с избиением школьницы

Следственный комитет России по Свердловской области организовал доследственную проверку по факту избиения школьницы в городе Верхняя Салда. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СК по региону.
Драка произошла в среду, 15 августа. Как сообщили очевидцы, девушка избила одноклассницу прямо на глазах у прохожих. Она вцепилась своей жертве в волосы и завалила ее на землю. Приятельница агрессивной девушки снимала происходящее на камеру мобильного телефона.
Теперь следователи планируют опросить участников конфликта и постараются определить причины произошедшего, а также тяжесть вреда, причиненного здоровью девочки.
«Необходимо выяснить, имелись ли ранее подобные факты и принимались ли по ним необходимые меры руководством образовательного учреждения и органами профилактики подростковой преступности», — говорится в сообщении СК.