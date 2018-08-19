В РКК «Энергия» нашли подозреваемых в получении взяток 

Следователи ГСУ СК России по Московской области обнаружили в ракетно-космической корпорации "Энергия" лиц, подозреваемых в получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
"Следственный комитет Московской области при содействии госкорпорации "Роскосмос" провел следственные мероприятия в результате которых были выявлены подозреваемые в получении взяток в РКК "Энергия". Сейчас они дают признательные показания", — сказали в госкорпорации.
Ранее Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обратился в Счетную палату и правительство России о необходимости дополнительной проверки финансово-хозяйственной деятельности РКК "Энергия".
В госкорпорации отметили, что тесно сотрудничают с силовыми ведомствами по вопросам борьбы с коррупцией и будут жестко пресекать коррупцию и иные финансовые преступления.