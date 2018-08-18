Руководителя ФОМС Дагестана задержали

В Следственном комитете России заявили о задержании руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова по подозрению в афере на 210 млн руб. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении.
В отношении Сулейманова возбуждено уголовное дело по двум статьям «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения» и «Мошенничество в особо крупном размере».
С 2010 по 2018 годы участниками преступного сообщества по предварительному сговору с частными медицинскими учреждениями было похищено более 210 млн рублей.
5 июня в Дагестане был задержан начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по республике.