Руководителя ФОМС Дагестана задержали

В СК заявили о задержании руководителя ФОМС Дагестана

«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении.

В отношении Сулейманова возбуждено уголовное дело по двум статьям «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения» и «Мошенничество в особо крупном размере».

С 2010 по 2018 годы участниками преступного сообщества по предварительному сговору с частными медицинскими учреждениями было похищено более 210 млн рублей.