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Руководителя ФОМС Дагестана задержали
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В СК заявили о задержании руководителя ФОМС Дагестана 

RT на русском 3 часа назад
Фото: ТАСС
В Следственном комитете России заявили о задержании руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана Магомеда Сулейманова по подозрению в афере на 210 млн руб. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
«Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении.
В отношении Сулейманова возбуждено уголовное дело по двум статьям «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения» и «Мошенничество в особо крупном размере».
С 2010 по 2018 годы участниками преступного сообщества по предварительному сговору с частными медицинскими учреждениями было похищено более 210 млн рублей.
5 июня в Дагестане был задержан начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности МВД по республике.
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