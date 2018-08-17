Уралец забил до смерти сына за разбросанную еду

Мужчина 22 лет избил своего годовалого сына в Тракторозаводском районе Челябинска. Медикам не удалось спасти ребенка, он скончался в больнице от травм. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

Правоохранители задержали обвиняемого, который полностью признал свою вину. В ходе расследования удалось узнать, что пока мать ребенка отсутствовала, 22-летний отец сильно избил младенца и бросил его на диван. Мужчина объяснил, что взбесился из-за еды, которую разбросал малыш.

Отмечается, что мальчику еще не было и года. Его госпитализировали с ушибом головного мозга, где он и скончался. Теперь семья младенца собирает деньги на похороны в социальных сетях.