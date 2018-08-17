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Уралец забил до смерти сына за разбросанную еду
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Уралец забил до смерти сына за разбросанную еду 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина 22 лет избил своего годовалого сына в Тракторозаводском районе Челябинска. Медикам не удалось спасти ребенка, он скончался в больнице от травм. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Правоохранители задержали обвиняемого, который полностью признал свою вину. В ходе расследования удалось узнать, что пока мать ребенка отсутствовала, 22-летний отец сильно избил младенца и бросил его на диван. Мужчина объяснил, что взбесился из-за еды, которую разбросал малыш.
Отмечается, что мальчику еще не было и года. Его госпитализировали с ушибом головного мозга, где он и скончался. Теперь семья младенца собирает деньги на похороны в социальных сетях.
Сотрудники правоохранительных органов назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти ребенка. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».
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