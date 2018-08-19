В Петербурге задержан устроивший стрельбу мужчина

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в Петербурге

Сотрудники петербургской полиции задержали мужчину, устроившего накануне стрельбу из травматического пистолета на набережной Мартынова недалеко от парка развлечений "Диво-остров" и Центрального парка культуры и отдыха. Об этом говорится в сообщении петербургской полиции.

"К административной ответственности привлечен мужчина, несколько раз выстреливший из травматического пистолета на набережной Мартынова", — говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.

Как отмечается, сообщение о хлопках, похожих на выстрелы, поступило в полицию Петроградского района 18 августа около 9 утра. Полицейские, выехав на место задержали 49-летнего петербуржца, у которого был изъят травматический пистолет. В отношении задержанного составлены административные протоколы.