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В Петербурге задержан устроивший стрельбу мужчина
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Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники петербургской полиции задержали мужчину, устроившего накануне стрельбу из травматического пистолета на набережной Мартынова недалеко от парка развлечений "Диво-остров" и Центрального парка культуры и отдыха. Об этом говорится в сообщении петербургской полиции.
"К административной ответственности привлечен мужчина, несколько раз выстреливший из травматического пистолета на набережной Мартынова", — говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.
Как отмечается, сообщение о хлопках, похожих на выстрелы, поступило в полицию Петроградского района 18 августа около 9 утра. Полицейские, выехав на место задержали 49-летнего петербуржца, у которого был изъят травматический пистолет. В отношении задержанного составлены административные протоколы.
По данному факту проводится проверка. Набережная Мартынова находится на севере Петроградского района, недалеко от станции метро "Крестовский остров". В шаговой доступности от места происшествия находятся два парка, комплекс аттракционов и домашний стадион "Зенита" на Крестовском острове.
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