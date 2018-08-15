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Контр-адмирал погорел на мертвых душах
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Контр-адмирал погорел на мертвых душах 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель начальника Военно-учебного научного центра «Военно-морская академия» контр-адмирал Сергей Рачук стал фигурантом уголовного дела о зарплатах мертвых душ, пишет издание «Фонтанка.ру».
Ему вменяется фиктивное оформление третьих лиц на работу и получение за них зарплат. Таким образом, следствие считает, что адмирал причастен к хищению двух миллионов рублей из бюджета.
Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Расследование ведут военные следователи Следственного комитета России (СКР). Обыски прошли в пригороде Петербурга в коттедже, занимаемом Рачуком, и его служебном кабинете.
«Слухи о Сергее Владимировиче, будто бы он пользуется оформленной на чужое имя зарплатной картой, ходили еще с весны. До последнего не верили, ведь солидный же человек, обеспечен государством. Но потом в академию пришли с обыском», — рассказал изданию высокопоставленный сотрудник военно-морской академии.
По данным «Фонтанки», деньги переводились на имя формально трудоустроенного работника, а деньгами якобы распоряжался лично Рачук. Главной «мертвой душой» в деле значится капитан 1 ранга в отставке Александр Шпаков.
Сергею Рачуку 54 года. На атомных подлодках служил с 1987 года. В 1999-м стал командиром К-117 «Брянск». В августе-сентябре 2006 года, пока корабль находился в ремонте, Рачук и его экипаж пересели на атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-84 «Екатеринбург». Он дошел до Северного полюса и провел пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты из-под четырехметрового льда по полигону Чижа на территории Ненецкого автономного округа. Это задание тогдашний министр обороны Сергей Иванов признал сложнейшим из-за минимальной дальности пуска и риска.
До 2010 года Рачук служил замкомандира дивизии подлодок Северного флота, потом возглавлял военно-морское управление Западного военного округа, откуда и перешел в Военно-учебный научный центр «Военно-морская академия» заместителем начальника. Это учебное заведение считается главной кузницей кадров ВМФ.
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