14 проституток из Нигерии задержали в московском притоне

Полиция задержала 14 проституток из Нигерии в притоне на юго-востоке Москвы

Сотрудники полиции в столичном районе Выхино-Жулебино выявили и ликвидировали притон, в котором находились 14 проституток из Нигерии , сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах. Как пояснил собеседник агентства, в ночь на 14 августа в ОВД «Выхино-Жулебино» поступила информация о том, что в квартире на ул. Ташкентская располагается притон. «По указанному адресу были задержаны 14 гражданок Нигерии, которые, как выяснилось, оказывали интимные услуги непосредственно в квартире, а также работали по вызову», — пояснил источник. Он добавил, что из притона изъяты сотовые телефоны и деньги, африканок доставили в отдел полиции. Сейчас сотрудники МВД устанавливают организаторов незаконного бизнеса.