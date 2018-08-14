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14 проституток из Нигерии задержали в московском притоне
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Полиция задержала 14 проституток из Нигерии в притоне на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции в столичном районе Выхино-Жулебино выявили и ликвидировали притон, в котором находились 14 проституток из Нигерии, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как пояснил собеседник агентства, в ночь на 14 августа в ОВД «Выхино-Жулебино» поступила информация о том, что в квартире на ул. Ташкентская располагается притон. «По указанному адресу были задержаны 14 гражданок Нигерии, которые, как выяснилось, оказывали интимные услуги непосредственно в квартире, а также работали по вызову», — пояснил источник.
Он добавил, что из притона изъяты сотовые телефоны и деньги, африканок доставили в отдел полиции. Сейчас сотрудники МВД устанавливают организаторов незаконного бизнеса.
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