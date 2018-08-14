Житель Армении заказал убийство бывшей сожительницы на Кубани

29-летний житель Армении решил заказать убийство бывшей сожительницы в станице Тбилисской. Расставшись с женщиной, злоумышленник приревновал ее и обратился к соседу за помощью. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Ревнивец попросил знакомого найти ему человека, который бы убил его бывшую 32-летнюю гражданскую супругу за деньги. Сосед, понимая, что житель Армении настроен серьезно, согласился и пошел в полицию.

Фигурант дела встретился с предполагаемым киллером. Им оказался правоохранитель. Мужчина отдал ему задаток в 10 тысяч рублей. После было сыграно убийство женщины. Злоумышленнику передали фото с доказательствами расправы над его бывшей сожительницей, после чего обвиняемый передал еще 10 тысяч рублей. Жителя Армении задержали.

Преступника арестовали. Идет расследование уголовного дела.