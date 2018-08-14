Экс-управделами правительства Алтайского края арестован

Бывшего управделами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова арестовали по подозрению в получении взятки и превышении полномочий. Об этом информирует Следственный комитет России в своём TamTam-канале.
«Экс-управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов арестован за взятку в особо крупном размере и превышение полномочий», — заявили в ведомстве.
По версии следствия, Белобородов в ходе заключения госконтрактов получил от руководителя коммерческой компании имущество и услуги на сумму более 2,7 млн рублей.
Также в СК сообщили, что ещё более 18 млн рублей из бюджета были потрачены на приобретение автомобилей в обход в конкурентных процедур.
Следователи провели обыск в доме подозреваемого.
Ранее в СК сообщили о задержании замглавы Оренбурга при получении взятки.