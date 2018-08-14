Экс-управделами правительства Алтайского края арестован

СК сообщил об аресте экс-управделами правительства Алтайского края

«Экс-управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов арестован за взятку в особо крупном размере и превышение полномочий», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, Белобородов в ходе заключения госконтрактов получил от руководителя коммерческой компании имущество и услуги на сумму более 2,7 млн рублей.

Также в СК сообщили, что ещё более 18 млн рублей из бюджета были потрачены на приобретение автомобилей в обход в конкурентных процедур.

Следователи провели обыск в доме подозреваемого.