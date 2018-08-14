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Три теракта предотвратили казахстанские спецслужбы с начала года
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Три теракта предотвратили казахстанские спецслужбы с начала года 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Астана, 13 августа /Синьхуа/ — Комитет национальной безопасности Казахстана предотвратил с начала этого года три теракта в городах Астана, Актобе и Уральск. Об этом сегодня сообщило агентство Интерфакс-Казахстан.
Радикалы планировали организовать нападения на здания и сотрудников правоохранительных и специальных государственных, а также местных исполнительных органов. За организацию терактов спецслужбы задержали 13 казахстанцев. Иностранных граждан в их числе не было, добавили в ведомстве.
Кроме того, за пропаганду терроризма задержано 26 граждан Казахстана, за участие в деятельности международных террористических организаций, в том числе "Исламское государство", — 18 казахстанцев. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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