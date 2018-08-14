Три теракта предотвратили казахстанские спецслужбы с начала года

Астана , 13 августа / Синьхуа / — Комитет национальной безопасности Казахстана предотвратил с начала этого года три теракта в городах Астана, Актобе Уральск . Об этом сегодня сообщило агентство Интерфакс-Казахстан.

Радикалы планировали организовать нападения на здания и сотрудников правоохранительных и специальных государственных, а также местных исполнительных органов. За организацию терактов спецслужбы задержали 13 казахстанцев. Иностранных граждан в их числе не было, добавили в ведомстве.