Три теракта предотвратили казахстанские спецслужбы с начала года 

Астана, 13 августа /Синьхуа/ — Комитет национальной безопасности Казахстана предотвратил с начала этого года три теракта в городах Астана, Актобе и Уральск. Об этом сегодня сообщило агентство Интерфакс-Казахстан.
Радикалы планировали организовать нападения на здания и сотрудников правоохранительных и специальных государственных, а также местных исполнительных органов. За организацию терактов спецслужбы задержали 13 казахстанцев. Иностранных граждан в их числе не было, добавили в ведомстве.
Кроме того, за пропаганду терроризма задержано 26 граждан Казахстана, за участие в деятельности международных террористических организаций, в том числе "Исламское государство", — 18 казахстанцев. —0—