Москвич устроил поножовщину из-за банки энергетика

В столице произошла поножовщина, в которой пострадал сотрудник правоохранительных органов . Злоумышленник пытался вынести банку энергетика Strike из магазина на Волгоградском проспекте, после чего атаковал полицейского холодным оружием.

Сообщается. что сначала 30-летнего мужчину пытался остановить охранник магазина, передает newizv.ru . Затем воришка столкнулся с правоохранителем, который собирался проверить его документы. Внезапно злоумышленник достал нож и пырнул полицейского. В ответ на это он получил пулю от напарника правоохранителя.

В результате стычки один из полицейских попал в реанимацию. Преступник, в свою очередь, также был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.