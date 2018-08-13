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Москвич устроил поножовщину из-за банки энергетика
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Москвич устроил поножовщину из-за банки энергетика 

Дни.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
В столице произошла поножовщина, в которой пострадал сотрудник правоохранительных органов. Злоумышленник пытался вынести банку энергетика Strike из магазина на Волгоградском проспекте, после чего атаковал полицейского холодным оружием.
Сообщается. что сначала 30-летнего мужчину пытался остановить охранник магазина, передает newizv.ru. Затем воришка столкнулся с правоохранителем, который собирался проверить его документы. Внезапно злоумышленник достал нож и пырнул полицейского. В ответ на это он получил пулю от напарника правоохранителя.
В результате стычки один из полицейских попал в реанимацию. Преступник, в свою очередь, также был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
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