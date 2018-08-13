Суд освободил из-под ареста экс-президента Армении

"Апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции, так как он пользуется неприкосновенностью", — сказал юрист.

26 июля бывшему президенту были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, после чего он был арестован судом на два месяца. Генпрокуратура отклонила просьбу более 40 депутатов освободить Кочаряна из-под стражи.