На Урале двух человек зарезали в супермаркете

На Урале мужчина зарезал двух человек в магазине «Пятерочка»

Посетитель магазина «Пятерочка» в Каменске-Уральском Свердловской области зарезал двоих человек, полиция разыскивает злоумышленника, предупреждая местных жителей о его возможной опасности для окружающих.

Инцидент произошел поздним вечером в магазине на улице Октябрьской. Сотрудники правоохранительных органов предпринимают необходимые меры для установления личности и привлечения к уголовной ответственности злоумышленника, сообщил Ura.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

По его словам, сыщики уголовного розыска изъяли материалы с камер видеонаблюдения в районе происшествия. Приметы нападавшего установлены, ведутся его активные поиски.

«Очевидно, что разыскиваемый гражданин ведет себя крайне неадекватно. Он может представлять опасность», — сказал Горелых. Он призвал местных жителей не вступать в конфликтные ситуации с мужчиной и оперативно проинформировать полицию о его возможном местонахождении.

О приметах нападавшего известно, что его рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, одет в черные брюки и в куртку — сверху белая, снизу красная.