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На Урале двух человек зарезали в супермаркете
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На Урале мужчина зарезал двух человек в магазине «Пятерочка» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Посетитель магазина «Пятерочка» в Каменске-Уральском Свердловской области зарезал двоих человек, полиция разыскивает злоумышленника, предупреждая местных жителей о его возможной опасности для окружающих.
Инцидент произошел поздним вечером в магазине на улице Октябрьской. Сотрудники правоохранительных органов предпринимают необходимые меры для установления личности и привлечения к уголовной ответственности злоумышленника, сообщил Ura.ru глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По его словам, сыщики уголовного розыска изъяли материалы с камер видеонаблюдения в районе происшествия. Приметы нападавшего установлены, ведутся его активные поиски.
«Очевидно, что разыскиваемый гражданин ведет себя крайне неадекватно. Он может представлять опасность», — сказал Горелых. Он призвал местных жителей не вступать в конфликтные ситуации с мужчиной и оперативно проинформировать полицию о его возможном местонахождении.
О приметах нападавшего известно, что его рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, одет в черные брюки и в куртку — сверху белая, снизу красная.
Накануне на юго-западе Москвы 51-летний безработный нанес удар ножом 33-летнему пассажиру троллейбуса в результате конфликта.
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