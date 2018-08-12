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В Москве мужчина ударил ножом пассажира троллейбуса
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На юге Москвы мужчина ударил ножом пассажира троллейбуса 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
На юго-западе Москвы неизвестный напал с ножом на 33-летнего пассажира троллейбуса, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, в полицию поступило сообщение о нанесении телесных повреждений в салоне троллейбуса в районе Ясенево.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу, с ножевым ранением шеи обнаружен мужчина, 1985 г.р., а также задержан 51-летний безработный, который изобличен в том, что находясь в салоне троллейбуса на пересечении Новоясеневского проспекта с ул. Паустовского в ходе конфликта, имея умысел на убийство, ножом причинил пострадавшему указанное ранение", — сказал источник.
Он добавил, что пострадавшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Москве после нападения мужчины на двух сотрудников полиции было возбуждено уголовное дело.
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